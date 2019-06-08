Сергій Притула, фото: «LIGA.net»

https://racurs.ua/ua/n122923-prytula-pryiednuietsya-do-partiyi-vakarchuka-dlya-uchasti-v-parlamentskyh-vyborah.html

Ракурс

Шоумен Сергій Притула балотуватиметься до Верховної Ради за списками партії Святослава Вакарчука «Голос».

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Про це Притула повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Друзі. Я балотуюся до парламенту за списками партії «Голос». Сьогодні про це буде сказано на з’їзді партії, — заявив Притула.

За словами Притули, Вакарчук пропонував йому місце в першій десятці партійного списку, однак шоумен попросив поставити його на 30-ту сходинку.

Це моя угода з вами, друзі, з тисячами тих, хто писав мені у Фейсбуці, хто говорив при особистих зустрічах «чому ти не йдеш?», — пояснює таке рішення Притула. — Для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це означає, що всі ті, хто казали мені «йди», мають не лінуватися і прийти на дільницю та проголосувати.

Притула запевняє, що не буде в списку цієї політсили «весільним генералом». За його словами, йому вдалося переконати Вакарчука у корисності низки інших людей, котрі з’являться в партійному списку чи на мажоритарних округах як представники партії.

Нагадаємо, команда партії «Голос» була представлена в Києві 16 травня.