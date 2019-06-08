Літак «Руслан», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122922-kyyivskyy-sud-zaareshtuvav-p-yat-litakiv-ruslan-rosiyskoyi-kompaniyi-volga-dnepr.html

Ракурс

Подільський райсуд Києва заарештував п’ять цивільних транспортних літаків Ан-124−100 «Руслан», котрі належать російській компанії «Волга-Днепр» та ірландській Volga Dnepr Airlines, та заборонив будь-яким іншим особам їх експлуатацію.

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Відповідне рішення було ухвалене 28 травня за клопотанням Головного управління Нацполіції Києва. Про це повідомляє прес-служба юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», котра представляє інтереси українського держпідприємства «Антонов».

Також будь-яким третім особам, зокрема аеропортам, заборонено здійснювати будь-які дії з приймання чи відправлення цих літаків.

Літаки заарештовано в межах кримінального провадження за ст. 281 Кримінального кодексу (порушення правил повітряних польотів, котрі призвели до виникнення небезпеки для життя людей чи інших тяжких наслідків).

ДП «Антонов» є власником Сертифікату типу літака Ан-124. Однак Росавіація (Федеральне агентство повітряного транспорту РФ) сертифікувала компанію AMTES GmbH як розробника модифікації літака Ан-124−100. В результаті в обхід ДП «Антонов» було продовжена льотну придатність цих літаків, що ставить під загрозу їх безпечну експлуатацію, зазначають у юридичній фірмі.

Тож ДП «Антонов» звернулося із відповідною заявою до правоохоронних органів.

Зазначається, що арешт літаків здійснено задля забезпечення збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, торік український літак «Руслан» задіяли для перевезення фрагменту ракети Falcon 9 американської компанії SpaceX.