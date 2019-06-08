Нікотин в електронних сигаретах є небезпечним для здоров’я, фото: Vaping360.com

https://racurs.ua/ua/n122921-elektronni-sygarety-znachno-pidvyschuut-ryzyk-rozvytku-hronichnogo-bronhitu-ucheni.html

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Випаровування нікотину електронними сигаретами перешкоджає виведенню слизу з дихальних шляхів.

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Це явище називається «дисфункція слизових оболонок». Воно полягає у зниженні здатності організму переміщати слиз або мокроту по дихальних шляхах, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на результати дослідження групи американських учених, опублікованого в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Дослідження показало, що випаровування нікотину з електронних сигарет зневоднює рідину дихальних шляхів і робить слиз більш в’язким або липким. Ці зміни ускладнюють захист бронхів, основних шляхів до легень, від інфекції і травм.

Виявилося, що молоді користувачі електронних сигарет, які ніколи не курили традиційних сигарет, мали підвищений ризик розвитку хронічного бронхіту, стану, що характеризується хронічним утворенням мокротиння, який також спостерігається у курців тютюнових виробів.

Дослідники наголошують, що один сеанс вейпінгу може доставити більше нікотину в дихальні шляхи, ніж одна викурена сигарета. Більш того, всмоктування в кров може відбуватися менш інтенсивно, піддаючи дихальні шляхи впливу високих концентрацій нікотину протягом тривалих періодів часу.

Вейпінг з нікотином не є нешкідливим, як зазвичай припускають ті, хто починає використовувати електронні сигарети. Щонайменше, вейпінг збільшує ризик хронічного бронхіту, — наголошує один із дослідників доктор Матіас Салате з Університету Канзасу.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що електронні сигарети зменшують здатність організму опиратися грипу.