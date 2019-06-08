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Ракурс
Мексика активніше боротиметься з нелегальною міграцією, фото: Pacific Standard

Мексика погодилася захистити США від мігрантів

8 чер 2019, 08:56
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Мексика за результатами триденних переговорів погодилася піти на «безпрецедентні кроки», щоб допомогти зупинити потік мігрантів до Сполучених Штатів і тим самим уникнути торговельних тарифів в розмірі 5%, запровадженням яких погрожує президент США Дональд Трамп.

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Про це Трамп проінформував у серії повідомлень на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Я радий повідомити Вам, що США досягли підписання договору з Мексикою. Тарифи проти Мексики, запровадження яких було заплановане на понеділок, переносяться на невизначений термін. Мексика, у свою чергу, погодилася вжити серйозних заходів для зупинення хвилі міграції через свою територію до нашого південного кордону, — зазначив Трамп.

Про досягнення угоди у своєму Твіттері також повідомив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебард.

У понеділок США не запроваджуватимуть мито. Дякуємо всім людям, які підтримали нас, — зазначив Ебард.

Він також окремо подякував держсекретареві США Майку Пенсу за участь у досягненні цієї угоди.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про наміри Мексики розмістити на своєму південному кордоні кілька тисяч військовослужбовців для протистояння спробам нелегальних мігрантів потрапити на територію країни.

Джерело: Ракурс


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