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Мексика активніше боротиметься з нелегальною міграцією, фото: Pacific Standard
Мексика погодилася захистити США від мігрантівhttps://racurs.ua/ua/n122920-meksyka-pogodylasya-zahystyty-ssha-vid-migrantiv.htmlРакурс
Мексика за результатами триденних переговорів погодилася піти на «безпрецедентні кроки», щоб допомогти зупинити потік мігрантів до Сполучених Штатів і тим самим уникнути торговельних тарифів в розмірі 5%, запровадженням яких погрожує президент США Дональд Трамп.
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Про це Трамп проінформував у серії повідомлень на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.
Я радий повідомити Вам, що США досягли підписання договору з Мексикою. Тарифи проти Мексики, запровадження яких було заплановане на понеділок, переносяться на невизначений термін. Мексика, у свою чергу, погодилася вжити серйозних заходів для зупинення хвилі міграції через свою територію до нашого південного кордону, — зазначив Трамп.
Про досягнення угоди у своєму Твіттері також повідомив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебард.
У понеділок США не запроваджуватимуть мито. Дякуємо всім людям, які підтримали нас, — зазначив Ебард.
Він також окремо подякував держсекретареві США Майку Пенсу за участь у досягненні цієї угоди.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про наміри Мексики розмістити на своєму південному кордоні кілька тисяч військовослужбовців для протистояння спробам нелегальних мігрантів потрапити на територію країни.
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