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Ракурс
Мексика будет более активно бороться с нелегальной миграцией, фото: Pacific Standard

Мексика согласилась защитить США от мигрантов

8 июн 2019, 08:56
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Мексика по результатам трехдневных переговоров согласилась пойти на «беспрецедентные шаги», чтобы помочь остановить поток мигрантов в США и тем самым избежать торговых тарифов в размере 5%, введением которых угрожает президент США Дональд Трамп.

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Об этом Трамп проинформировал в серии сообщений на своей странице в социальной сети Твиттер.

Я рад сообщить Вам, что США достигли подписания договора с Мексикой. Тарифы против Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, переносятся на неопределенный срок. Мексика, в свою очередь, согласилась принять серьезные меры для остановки волны миграции через свою территорию к нашей южной границе, — отметил Трамп.

О достижении соглашения в своем Твиттере также сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Ебард.

В понедельник США не будут вводить пошлину. Спасибо всем людям, которые поддержали нас, — отметил Ебард.

Он также отдельно поблагодарил госсекретаря США Майк Пенса за участие в достижении этого соглашения.

Напомним, недавно стало известно о намерениях Мексики разместить на своей южной границе несколько тысяч военнослужащих для противостояния попыткам нелегальных мигрантов попасть на территорию страны.

Источник: Ракурс


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