Никотин в электронных сигаретах опасен для здоровья, фото: Vaping360.com

https://racurs.ua/n122921-elektronnye-sigarety-znachitelno-povyshaut-risk-razvitiya-hronicheskogo-bronhita-uchenye.html

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Испарения никотина электронными сигаретами препятствует выведению слизи из дыхательных путей.

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Это явление называется «дисфункция слизистых оболочек». Оно заключается в снижении способности организма перемещать слизь или мокроту по дыхательным путям, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на результаты исследования группы американских ученых, опубликованного в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Исследование показало, что испарения никотина из электронных сигарет обезвоживают жидкость дыхательных путей и делают слизь более вязкой или липкой. Эти изменения затрудняют защиту бронхов, основных путей к легким, от инфекции и травм.

Оказалось, что молодые пользователи электронных сигарет, которые никогда не курили традиционных сигарет, имели повышенный риск развития хронического бронхита, состояния, характеризующееся хроническим образованием мокроты, которое также наблюдается у курильщиков табачных изделий.

Исследователи отмечают, что один сеанс вейпинга может доставить больше никотина в дыхательные пути, чем одна выкуренная сигарета. Более того, всасывание в кровь может происходить менее интенсивно, подвергая дыхательные пути воздействию высоких концентраций никотина в течение длительных периодов времени.

Вейпинг с никотином не является безвредным, как обычно предполагают те, кто начинает использовать электронные сигареты. По меньшей мере, вейпинг увеличивает риск хронического бронхита, — отмечает один из исследователей доктор Матиас Салатэ из Университета Канзаса.

Напомним, недавно ученые установили, что электронные сигареты уменьшают способность организма сопротивляться гриппу.