Самолет «Руслан», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122922-kievskiy-sud-arestoval-pyat-samoletov-ruslan-rossiyskoy-kompanii-volga-dnepr.html

Ракурс

Подольский райсуд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов Ан-124−100 «Руслан», принадлежащих российской компании «Волга-Днепр» и ирландской Volga Dnepr Airlines, и запретил любым другим лицам их эксплуатацию.

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Соответствующее решение было принятой 28 мая по ходатайству Главного управления Нацполиции Киева. Об этом сообщает пресс-служба юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», которая представляет интересы украинского госпредприятия «Антонов».

Также любым третьим лицам, в том числе аэропортам, запрещено осуществлять любые действия по приему или отправке этих самолетов.

Самолеты арестованы в рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса (нарушение правил воздушных полетов, которые привели к возникновению опасности для жизни людей или иных тяжких последствий).

ГП «Антонов» является владельцем Сертификата типа самолета Ан-124. Однако Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта РФ) сертифицировала компанию AMTES GmbH как разработчика модификации самолета Ан-124−100. В результате в обход ГП «Антонов» было продолжено летную пригодность этих самолетов, что ставит под угрозу их безопасную эксплуатацию, отмечают в юридической фирме.

Поэтому ГП «Антонов» обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Отмечается, что арест самолетов осуществлен для обеспечения сохранения вещественных доказательств и возмещения причиненных убытков.

Напомним, в прошлом году украинский самолет «Руслан» задействовали для перевозки фрагмента ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX.