Сергей Притула, фото: «LIGA.net»

https://racurs.ua/n122923-pritula-prisoedinyaetsya-k-partii-vakarchuka-dlya-uchastiya-v-parlamentskih-vyborah.html

Ракурс

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии Святослава Вакарчука «Голос».

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Об этом Притула сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Друзья. Я баллотируюсь в парламент по спискам партии «Голос». Сегодня об этом будет сказано на съезде партии, — заявил Притула.

По словам Притулы, Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партийного списка, однако шоумен попросил поставить его на 30-ю строчку.

Это мое соглашение с вами, друзья, с тысячами тех, кто писал мне в Фейсбуке, говорил при личных встречах «почему ты не идешь?», — объясняет такое решение Притула. — Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать немногим более 10%. Это означает, что все те, кто говорили мне «иди», должны не лениться и прийти на участок и проголосовать.

Притула уверяет, что не будет в списке этой политсилы «свадебным генералом». По его словам, ему удалось убедить Вакарчука в полезности ряда других людей, которые появятся в партийном списке или на мажоритарных округах как представители партии.

Напомним, команда партии «Голос» была представлена в Киеве 16 мая.