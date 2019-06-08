Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Притула, фото: «LIGA.net»

Притула присоединяется к партии Вакарчука для участия в парламентских выборах

8 июн 2019, 10:58
999

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии Святослава Вакарчука «Голос».

Loading...

Об этом Притула сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Друзья. Я баллотируюсь в парламент по спискам партии «Голос». Сегодня об этом будет сказано на съезде партии, — заявил Притула.

По словам Притулы, Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партийного списка, однако шоумен попросил поставить его на 30-ю строчку.

Это мое соглашение с вами, друзья, с тысячами тех, кто писал мне в Фейсбуке, говорил при личных встречах «почему ты не идешь?», — объясняет такое решение Притула. — Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать немногим более 10%. Это означает, что все те, кто говорили мне «иди», должны не лениться и прийти на участок и проголосовать.

Притула уверяет, что не будет в списке этой политсилы «свадебным генералом». По его словам, ему удалось убедить Вакарчука в полезности ряда других людей, которые появятся в партийном списке или на мажоритарных округах как представители партии.

Напомним, команда партии «Голос» была представлена в Киеве 16 мая.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Торговля с ОРДЛО: Луценко зарегистрировал дело о подготовке финансирования терроризма (ВИДЕО)

Генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал дела о подготовке финансирования терроризма, государственной измене и подготовке к препятствованию Вооруженным силами Украины (ВСУ) из-за заявлений о торговле с ОРДЛО

Новости Украины
18:11   7 июн
Новости партнеров
Загрузка...