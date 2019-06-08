У Південній Африці із заповідника втекли 14 левів

Левів виявили неподалік від кордону з Мозамбіком

https://racurs.ua/ua/n122925-u-pivdenniy-afryci-iz-zapovidnyka-vtekly-14-leviv.html

Ракурс

З національного парку Крюгера, розташованого в провінції Лімпопо Південноафриканської республіки, утекли 14 левів.

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Тварин помітили на захід від заповідника біля працюючої шахти компанії Foskor, котра розташована неподалік від кордону з Мозамбіком біля міста Пхалаборва. Місцевих жителів і шахтарів закликають бути обережними. Про це повідомляє видання «Росбалт» з посиланням на місцеву владу.

За тваринами слідкують працівники заповідника. Левів планують спіймати живими та випустити назад у парк Крюгера. Наразі не зрозуміло, як цим тваринам вдалося втекти з національного парку, оскільки його територія огороджена.

Національний парк Крюгера є одним із найбільших заповідників світу, його площа становить майже 19,5 тис. кв км. Він названий на честь президента бурської республіки Трансвааль Паулюса Крюгераа — ініціатора створення перших природних парків у Південній Африці.

Нагадаємо, нещодавно в парку Крюгера ударом струму вбило шістьох тварин — жирафа, білого носорога, двох левів та двох гієн. Причиною інциденту став сильний ураган, котрий пошкодив лінії електропередач.