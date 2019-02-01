Нелепая трагедия: в африканском заповеднике током убило шесть животных. Фото: Журнал о животных

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Шесть животных убило током в Африке. Инцидент произошел в Национальном парке Крюгера на северо-востоке Южноафриканской республики.

В ЮАР 25 января бушевал сильный ураган, в результате которого пострадали сети электропередач. Порванные провода упали на территории парка, ими заинтересовались животные, которые там обитают. Первыми жертвами стали жираф и белый носорог, которые дотронулись до оголенного провода, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на ABC News.

Немного позже тушки животных обнаружили хищники. Два льва и две гиены хотели полакомиться телами умерших животных, но, вероятно, тоже дотронулись до проводов и погибли от удара током.

Представитель парка Айзек Пхаахла прокомментировал инцидент. Он назвал гибель животных «нелепой трагедией». Отмечается, что сотрудники парка через день обнаружили животных. Они вырезали рог белого носорога, чтобы он не достался браконьерам.