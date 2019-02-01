Лоукосты Wizz Air и Ryanair откроют рейсы из Киева в Афины

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Украинцам открывают лоукост-направления в Афины, фото — аvianews.com
Лоукосты Wizz Air и Ryanair откроют рейсы из Киева в Афиныhttps://racurs.ua/n117595-loukosty-wizz-air-i-ryanair-otkrout-reysy-iz-kieva-v-afiny.htmlRacurs.ua
Две самые популярные в Украине бюджетные авиакомпании — Wizz Air и Ryanair — начнут с 31 марта выполнять рейсы из Киева в Грецию.
Лоукосту Wizz Air греческие власти разрешили начать полеты в Киев из Афин и Салоник с 31 марта, сообщает греческое издание Мetaforespress. А полеты Ryanair по маршруту Афины-Киев стартуют 2 апреля.
Об этом направлении ирландская компания рассказывала осенью 2018 года, а теперь открыла продажу билетов на рейсы. Цены на перелеты в столицу Греции в Ryanair стартуют от 25 евро. Лучшие предложения в апреле в обе стороны составляют примерно 55 евро.
Кроме того, с 31 марта также начнет летать из Афин в украинскую столицу греческая компания Astra Airlines.
Напомним, что Ryanair с 1 апреля откроет пять новых направлений из Украины — в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.