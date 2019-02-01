Киев в клипах зарубежных звезд: победительница Евровидения презентовала клип, снятый в столице Украины (ВИДЕО)

Победительница Евровидения-2018 презентовала клип, снятый в Киеве. Фото: Звук-М

https://racurs.ua/n117594-kiev-v-klipah-mirovyh-zvezd-pobeditelnica-evrovideniya-prezentovala-klip-snyatyy-v-stolice.html

Racurs.ua

Снятый в Киеве клип презентовала израильская певица Нетта Барзилай. Победительница Евровидения-2018 выбрала украинскую столицу в качестве локации для съемок клипа на песню Bassa Sababa.

Отмечается, что в новом клипе Барзилай можно увидеть бульвар Вернадского, Дарницкий мост и интерьеры библиотеки Вернадского. Киевский мост используется для гонки между Барзилай и главным героем, который бросил ее. По бульвару Вернадского героиня едет на своем автомобиле, также в этой локации догоняет ее бывшего парня розовый носорог.

Клип израильской певицы создан в стиле компьютерной игры, в которую отлично вписались заснеженные пейзажи Киева.

Отметим, о том, что Барзилай снимает клип в Украине стало известно еще в декабре 2018 года. Журналисты заметили звезду возле киевского музея истории.

Напомним, что Евровидение в 2019 году пройдет в Израиле в Тель-Авиве. Участники представят свои композиции в двух полуфиналах, которые состоятся 14 и 16 мая, а за главный приз исполнители сразятся в финале 18 мая.