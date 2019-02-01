Газопровод в обход территории Украины договорились построить Россия и Болгария

Газопровод «Северный поток». Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n117593-gazoprovod-v-obhod-territorii-ukrainy-dogovorilis-postroit-rossiya-i-bolgariya.html

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Новый газопровод в обход территории Украины запланировали строить Болгария и Россия. Этот газопровод позволит отказаться от услуг украинской газотранспортной системы.

Российский «Газпром», болгарская компания «Булгаргаз» и швейцарская МЕТ уже подписали договора на использование газопровода. После его строительства российское «голубое топливо» будет перекачиваться из Турции в Сербию. Об этом сообщает EUobserver.

На строительство проекта нужно будет потратить 1,4 млрд евро. Отдельные дипломаты в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки выразили опасения, что новая труба не только подорвет безопасность Украины, но и усилит зависимость Евросоюза от российского газа.

Ожидается, что после 2019 года российский газ будет поступать в Болгарию через газопровод «Турецкий поток». Этот газопровод прокладывают по дну Черного моря.

Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, который транспортируется через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии. А уже с 2020 года София планирует обеспечивать до 30% собственных потребностей в природном газе, который транзитом через греческую территорию планируют поставлять с месторождения «Шах-Дениз II» в Азербайджане.

Напомним, Европейский Союз выделит из бюджета почти 215 млн евро на финансирование строительства газопровода Baltic Pipe. Он соединит газотранспортную систему Польши и Дании. Начало строительства должно начаться в 2020 году.