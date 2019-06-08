Учені розкрили загадку виникнення землетрусів під час океанічних відливів, фото: alwatan.com.sa

https://racurs.ua/ua/n122926-ucheni-rozkryly-zagadku-zemletrusiv-kotra-porushuvala-zagalnopryynyati-teoriyi.html

Ракурс

Учені розгадали загадку того, яким чином відливи можуть викликати землетруси вздовж серединно-океанічних хребтів — підводних гірських хребтів на краях тектонічних плит.

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Взаємозв'язок між цими явищами учені помітили багато років тому, однак не могли зрозуміти, чому землетруси відбувалися під час відливу, а не високого припливу, як це було б очікувано відповідно до загальноприйнятих теорій, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на результати дослідження, опублікованого в Nature Communications.

Група американських вчених з Колумбійського університету встановила, що механізм цього парадоксу зводиться до магми, розташованої нижче серединно-океанічних хребтів.

Це дихання магматичної камери, розширення і скорочення внаслідок припливів, що провокує появу землетрусів, — зазначає один із дослідників сейсмолог Крістофер Шольц.

Взаємозв'язок відливу та землетрусів є досить несподіваним через те, як рухається земна кора вздовж серединно-океанічних хребтів.

Шольц описує розломи, котрі там розташовані, як похилу площину, яка розділяє два блоки землі. Під час руху верхній блок ковзає вниз стосовно нижнього. Таким чином, вчені очікували, що під час припливів, коли на вершині розлому буде більше води, це штовхне верхній блок вниз і викличе землетрус. Однак замість цього землетрус виникав під час відливу, коли сили фактично тягнуть вгору.

Це є протилежним тому, що ви очікуєте, — наголосив Шольц.

Зазначається, що раніше дослідники не звертали належної уваги на магматичну камеру — м’яку герметичну кишеню під поверхнею, заповнену розплавленими до рідкої маси гірськими породами.

Виявилося, що коли води над магматичною камерою стає менше, вона починає розширюватися. В процесі розширення вона створює тиск на тверді породи довкола, змушуючи нижній блок ковзати вверх по розлому, що й викликає землетрус.

Нагадаємо, нещодавно українські учені запропонували новий спосіб раннього попередження про землетруси.