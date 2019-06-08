Меган Маркл їде на Trooping The Colour, фото: The Sun

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Сьогодні дружина британського принца Гаррі герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше офіційно з’явилася на публіці з часу народження її сина Арчі 6 травня.

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Сьогодні у Великій Британії святкують день народження королеви Єлизавети II. Частиною цієї події є урочистий парад Trooping The Colour, повідомляє видання The Sun.

У цьогорічному параді беруть участь 1,4 тис. військовослужбовців, 200 коней і 400 музикантів.

На парад Маркл з чоловіком прибули в одній кареті разом із герцогинею Кембриджською Кейт Мідлтон. Обидві представниці королівської родини спілкувалися між собою у дружній атмосфері. Раніше в ЗМІ з’являлися численні повідомлення про напружені взаємостосунки між Маркл і Мідлтон. Ймовірно, журналісти перебільшили масштаб труднощів у монаршій родині.

Також в одному екіпажі з ними перебувала друга дружина принца Чарльза герцогиня Корнуольська Камілла Паркер-Боуз.

Арчі герцогів Сассекських у цій поїздці не супроводжував.

З моменту народження Арчі Маркл була відсутня на кількох королівських подіях. Так, вона не відвідала королівський бенкет у Букінгемському палаці, що відбувся на честь візиту американського президента Дональда Трампа цього тижня.

Нагадаємо, 8 травня принц Гаррі і Меган Маркл вперше показали світу свою дитину.