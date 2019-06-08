Побили журналіста в Харкові. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/ua/n122933-u-harkovi-nevidomi-pobyly-jurnalista-v-torgovelnomu-centri.html

Ракурс

Побиття журналіста сталося на території торговельного центру «Барабашово» у Харкові.

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Інцидент трапився 7 червня під час конфлікту між групою осіб. Невідомі побили 36-річного оператора одного із місцевих телеканалів, відібрали в нього відеокамеру. Автомобіль швидкої допомоги доставив потерпілого до міської лікарні, наразі чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це 8 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, загалом внаслідок бійки в ТЦ постраждали дев’ятеро осіб. Всім знадобилася медична допомога.

За фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення строком до 10 років.

Нагадаємо, у травні в Черкасах жорстоко побили журналіста Вадима Комарова. На працівника ЗМІ напали у день, коли він мав намір опублікувати інформацію про зловживання у міській раді Черкас. Адвокат потерпілого пов’язує побиття відеоблогера з його професійною діяльністю.