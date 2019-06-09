Метеорологічне попередження: українців очікують грози, град і підйом води. Фото: Індустріалка

https://racurs.ua/ua/n122949-meteorologichne-poperedjennya-ukrayinciv-ochikuut-grozy-grad-i-pidyom-vody-karta.html

Ракурс

Метеорологічне попередження об’явлено на території України. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

Loading...

На території більшості областей очікуються сильні зливи та грози. На Правобережжі попереджають про можливість випадіння граду та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. Про це повідомляє прес-служба українського Гідрометцентру.

Складним погодним умовам дали перший (потенційний) рівень небезпеки. Українців просять бути обережними.

За інформацією синоптиків, найближчими днями, на лівих притоках Дністра буде підйом рівнів води до 0,8 м. У зв’язку з цим у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях можливий вихід води на заплаву, а також формування значного місцевого стоку через сильні зливи.

Сьогодні погода продовжить погіршуватись, а зливи будуть йти до 10 червня включно.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області через сильні зливи сталася повінь, яка підтопила вулиці обласного центру та знищила деякі дамби на півночі регіону.