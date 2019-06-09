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Ракурс
Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності». Фото: Zaxid

Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності»

9 чер 2019, 12:56
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Колишній президент України Петро Порошенко під час з’їзду своєї партії «Європейська солідарність» представив першу десятку.

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  • Першим номером партії став лідер політичної сили Петро Порошенко.
  • За ним йде очільник Верховної Ради Андрій Парубій.
  • Третім номером є перша заступниця голови парламенту Ірина Геращенко.
  • До команди Порошенка приєднався командувач десантно-штурмових військ і ветеран Антитерористичної операції Михайло Забродський.
  • Порошенко також представив громадську діячку, співачку та телеведучу Софію Федину.
  • Серед членів «Європейської солідарності» опинився народний депутат від БПП (Блок Петра Порошенка) та уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
  • До партії долучилася начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.
  • Порошенко представив голову Львівської облдержадміністрації (ОДА) Олега Синютку.
  • До партії увійшов заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
  • Замикає список віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час з’їзду «Європейської солідарності» були названі головні пріоритети політичної сили.

Джерело: Ракурс


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