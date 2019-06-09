Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності». Фото: Zaxid

https://racurs.ua/ua/n122951-poroshenko-predstavyv-pershu-desyatku-ievropeyskoyi-solidarnosti.html

Ракурс

Колишній президент України Петро Порошенко під час з’їзду своєї партії «Європейська солідарність» представив першу десятку.

Loading...

Першим номером партії став лідер політичної сили Петро Порошенко.

За ним йде очільник Верховної Ради Андрій Парубій.

Третім номером є перша заступниця голови парламенту Ірина Геращенко.

До команди Порошенка приєднався командувач десантно-штурмових військ і ветеран Антитерористичної операції Михайло Забродський.

Порошенко також представив громадську діячку, співачку та телеведучу Софію Федину.

Серед членів «Європейської солідарності» опинився народний депутат від БПП (Блок Петра Порошенка) та уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

До партії долучилася начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.

Порошенко представив голову Львівської облдержадміністрації (ОДА) Олега Синютку.

До партії увійшов заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Замикає список віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час з’їзду «Європейської солідарності» були названі головні пріоритети політичної сили.