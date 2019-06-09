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Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності». Фото: Zaxid
Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності»https://racurs.ua/ua/n122951-poroshenko-predstavyv-pershu-desyatku-ievropeyskoyi-solidarnosti.htmlРакурс
Колишній президент України Петро Порошенко під час з’їзду своєї партії «Європейська солідарність» представив першу десятку.
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- Першим номером партії став лідер політичної сили Петро Порошенко.
- За ним йде очільник Верховної Ради Андрій Парубій.
- Третім номером є перша заступниця голови парламенту Ірина Геращенко.
- До команди Порошенка приєднався командувач десантно-штурмових військ і ветеран Антитерористичної операції Михайло Забродський.
- Порошенко також представив громадську діячку, співачку та телеведучу Софію Федину.
- Серед членів «Європейської солідарності» опинився народний депутат від БПП (Блок Петра Порошенка) та уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
- До партії долучилася начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.
- Порошенко представив голову Львівської облдержадміністрації (ОДА) Олега Синютку.
- До партії увійшов заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
- Замикає список віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Як раніше повідомляв «Ракурс», під час з’їзду «Європейської солідарності» були названі головні пріоритети політичної сили.
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