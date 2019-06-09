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Ракурс
Почався з’їзд партії Порошенка «Європейська солідарність». Фото: Інформатор

Почався з’їзд партії Порошенка «Європейська солідарність» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 чер 2019, 11:07
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Партія екс-президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» зібралася на плановий з’їзд.

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Під час зустрічі Порошенко порушує питання про подальші плани та пріоритети політичної сили. Порошенко має представити першу десятку своєї партії.

Як відомо, у п’ятницю Геннадій Москаль (екс-голова Закарпатської ОГА) написав заяву про вихід із політичної партії Блок Петра Порошенка.

Як раніше повідомляв «Ракурс», партію Порошенка покинув ще один народний депутат Олег Недава.

Джерело: Ракурс


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