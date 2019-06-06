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Олег Недава, фото: «Блог Дениса Казанского»
«Блок Петра Порошенка» залишив ще один народний депутатhttps://racurs.ua/ua/n122846-blok-petra-poroshenka-zalyshyv-sche-odyn-narodnyy-deputat.htmlРакурс
Народний депутат Олег Недава вийшов із парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка».
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Це сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради оголосила віце-спікер Ірина Геращенко.
До Верховної Ради VIII скликання Недава потрапив, перемігши на виборах на одномандатному виборчому окрузі № 53, розташованому в Донецькій області. У виборах він брав участь як самовисуванець й здобув 63,63% голосів виборців.
У Верховній Раді Недава обіймає посаду заступника голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також є секретарем групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Данія.
Протягом 2006−2010 років Недава був депутатом Єнакієвської міської ради.
Нагадаємо, наприкінці травня з «Блоку Петра Порошенка» вийшов народний депутат Олександр Грановський. Він заявив, що не планує вступати до оновленої партії Порошенка «Європейська солідарність» й продовжуватиме свою політичну діяльність самостійно.
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