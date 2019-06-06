Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олег Недава, фото: «Блог Дениса Казанского»

«Блок Петра Порошенка» залишив ще один народний депутат

6 чер 2019, 14:40
999

Народний депутат Олег Недава вийшов із парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка».

Loading...

Це сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради оголосила віце-спікер Ірина Геращенко.

До Верховної Ради VIII скликання Недава потрапив, перемігши на виборах на одномандатному виборчому окрузі № 53, розташованому в Донецькій області. У виборах він брав участь як самовисуванець й здобув 63,63% голосів виборців.

У Верховній Раді Недава обіймає посаду заступника голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також є секретарем групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Данія.

Протягом 2006−2010 років Недава був депутатом Єнакієвської міської ради.

Нагадаємо, наприкінці травня з «Блоку Петра Порошенка» вийшов народний депутат Олександр Грановський. Він заявив, що не планує вступати до оновленої партії Порошенка «Європейська солідарність» й продовжуватиме свою політичну діяльність самостійно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський відповів на петицію про те, коли піде у відставку

Володимир Зеленський готовий скласти повноваження президента України, але за однієї умови: якщо Верховна Рада проголосує за законопроект про імпічмент, після чого доб'ється його відставки згідно з цим документом

Новини України
17:42
Новини партнерів
Загрузка...