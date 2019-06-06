Олег Недава, фото: «Блог Дениса Казанского»

https://racurs.ua/n122846-blok-petra-poroshenko-pokinul-esche-odin-narodnyy-deputat.html

Ракурс

Народный депутат Олег Недава вышел из парламентской фракции «Блока Петра Порошенко».

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Это сегодня во время утреннего заседания Верховной Рады объявила вице-спикер Ирина Геращенко.

В Верховную Раду VIII созыва Недава попал, победив на выборах в одномандатном избирательном округе № 53, расположенном в Донецкой области. В выборах он участвовал как самовыдвиженец и получил 63,63% голосов избирателей.

В Верховной Раде Недава занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также секретарем группы по межпарламентским связям с Королевством Дания.

В течение 2006−2010 годов Недава был депутатом Енакиевского городского совета.

Напомним, в конце мая с «Блока Петра Порошенко» вышел народный депутат Александр Грановский. Он заявил, что не планирует вступать в обновленную партию Порошенко «Европейская солидарность» и будет продолжать свою политическую деятельность самостоятельно.