Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Олег Недава, фото: «Блог Дениса Казанского»

«Блок Петра Порошенко» покинул еще один народный депутат

6 июн 2019, 14:40
999

Народный депутат Олег Недава вышел из парламентской фракции «Блока Петра Порошенко».

Loading...

Это сегодня во время утреннего заседания Верховной Рады объявила вице-спикер Ирина Геращенко.

В Верховную Раду VIII созыва Недава попал, победив на выборах в одномандатном избирательном округе № 53, расположенном в Донецкой области. В выборах он участвовал как самовыдвиженец и получил 63,63% голосов избирателей.

В Верховной Раде Недава занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также секретарем группы по межпарламентским связям с Королевством Дания.

В течение 2006−2010 годов Недава был депутатом Енакиевского городского совета.

Напомним, в конце мая с «Блока Петра Порошенко» вышел народный депутат Александр Грановский. Он заявил, что не планирует вступать в обновленную партию Порошенко «Европейская солидарность» и будет продолжать свою политическую деятельность самостоятельно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело Гандзюк: суд объявил приговоры исполнителям нападения на активистку

Судья Покровского районного суда Днепропетровской области объявила приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября 2018 года от травм

Новости Украины
16:51

Столкновение судов в Будапеште: украинский капитан в апреле попал в аварию в Нидерландах (ФОТО)

Капитан прогулочного катера «Русалка», который в конце мая на Дунае в районе столицы Венгрии Будапешта столкнулся с круизным лайнером Viking Sigyn, причастный к аварии, которая произошла 1 апреля в Нидерландах

Новости мира
16:47
Новости партнеров
Загрузка...