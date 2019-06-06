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Олег Недава, фото: «Блог Дениса Казанского»
«Блок Петра Порошенко» покинул еще один народный депутатhttps://racurs.ua/n122846-blok-petra-poroshenko-pokinul-esche-odin-narodnyy-deputat.htmlРакурс
Народный депутат Олег Недава вышел из парламентской фракции «Блока Петра Порошенко».
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Это сегодня во время утреннего заседания Верховной Рады объявила вице-спикер Ирина Геращенко.
В Верховную Раду VIII созыва Недава попал, победив на выборах в одномандатном избирательном округе № 53, расположенном в Донецкой области. В выборах он участвовал как самовыдвиженец и получил 63,63% голосов избирателей.
В Верховной Раде Недава занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также секретарем группы по межпарламентским связям с Королевством Дания.
В течение 2006−2010 годов Недава был депутатом Енакиевского городского совета.
Напомним, в конце мая с «Блока Петра Порошенко» вышел народный депутат Александр Грановский. Он заявил, что не планирует вступать в обновленную партию Порошенко «Европейская солидарность» и будет продолжать свою политическую деятельность самостоятельно.
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