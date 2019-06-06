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В России дорогу на кладбище «отремонтировали» обломками памятника воинам Второй мировой. Фото: Известия

В России дорогу на кладбище «отремонтировали» обломками памятника воинам Второй мировой (ФОТО, ВИДЕО)

6 июн 2019, 14:29
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В России в населенном пункте Фундыково ямы на грунтовой дороге засыпали частями памятника участникам Второй мировой войны (ВМВ).

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Вопиющий факт надругательства над памятником ветеранам войны заметили местные жители. Они сообщили об этом журналистам, пишет «Знак».

В России дорогу на кладбище «отремонтировали» обломками памятника воинам Второй мировой. Фото: Знак

Администрация Фундыково заявляет, что памятник ветеранам войны был списан. Также председатель сельсовета Денис Барыбин утверждает, что дорога выложена не самим памятником, а его основанием.

Местные жители уже написали коллективную жалобу на действия администрации населенного пункта. Следственный комитет РФ поручил областному подразделению организовать проверку по факту произошедшего.

Скандал докатился и до Госдумы России. Депутат Вадим Булавинов, который является координатором проекта «Историческая память», заявил, что у события есть два нюанса: морально-этический и правовой. Что касается последнего, то действия по установке и переносу памятника ветеранам войны в Фундыково якобы были согласованы еще несколько лет назад. Он утверждает, что старый постамент был фактически разрушен, но согласился, что дальнейшее применение материалов от старого монумента — недопустимо.


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