В России дорогу на кладбище «отремонтировали» обломками памятника воинам Второй мировой. Фото: Известия

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В России в населенном пункте Фундыково ямы на грунтовой дороге засыпали частями памятника участникам Второй мировой войны (ВМВ).

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Вопиющий факт надругательства над памятником ветеранам войны заметили местные жители. Они сообщили об этом журналистам, пишет «Знак».

Администрация Фундыково заявляет, что памятник ветеранам войны был списан. Также председатель сельсовета Денис Барыбин утверждает, что дорога выложена не самим памятником, а его основанием.

Местные жители уже написали коллективную жалобу на действия администрации населенного пункта. Следственный комитет РФ поручил областному подразделению организовать проверку по факту произошедшего.

Скандал докатился и до Госдумы России. Депутат Вадим Булавинов, который является координатором проекта «Историческая память», заявил, что у события есть два нюанса: морально-этический и правовой. Что касается последнего, то действия по установке и переносу памятника ветеранам войны в Фундыково якобы были согласованы еще несколько лет назад. Он утверждает, что старый постамент был фактически разрушен, но согласился, что дальнейшее применение материалов от старого монумента — недопустимо.