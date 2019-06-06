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Ракурс
Батальон «Торнадо»: онлайн-трансляция суда по делу экс-бойцов

Батальон «Торнадо»: в Киеве проходит суд по делу экс-бойцов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 июн 2019, 14:01
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Дело батальона «Торнадо» рассматривается в Киеве. Шевченковский районный суд сегодня проводит подготовительное заседание. Экс-торнадовцев уже признали виновными в похищениях, пытках и убийствах людей на Донбассе.

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Сейчас на скамье подсудимых находятся девять обвиняемых Руслан Онищук, Даниил Ляшук, Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст, Анатолий Пламадяла, Илья Холод, Николай Цукур и Максим Быстрицкий. Их защита уже дважды заявляла отвод судьям, но коллегия отклонила эти отводы.

В нынешнем процессе экс-торнадовцев обвиняются в посягательстве на жизнь правоохранителей и сопротивлении им, незаконном обращении с оружием, массовых беспорядках и бегстве из-под стражи.

Батальон «Торнадо»: в Киеве проходит суд по делу экс-бойцов . Фото: Укринформ

Батальон «Торнадо»: в Киеве проходит суд по делу экс-бойцов . Фото: Укринформ

Батальон «Торнадо»: в Киеве проходит суд по делу экс-бойцов . Фото: Укринформ

Батальон «Торнадо»: в Киеве проходит суд по делу экс-бойцов . Фото: Укринформ

Как известно, в августе 2018 года во время этапирования экс-торнадовцев в Лукьяновском СИЗО в Киеве произошли беспорядки и столкновения с конвоирами. Тогда пострадал один правоохранитель. После бунта было сменено руководство СИЗО. Четырем торнадовцам и двум работникам следственного изолятора было объявлено подозрение в организации бунта.

Источник: Ракурс


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