Батальон «Торнадо»: онлайн-трансляция суда по делу экс-бойцов

https://racurs.ua/n122845-batalon-tornado-v-kieve-prohodit-sud-po-delu-eks-boycov-translyaciya.html

Ракурс

Дело батальона «Торнадо» рассматривается в Киеве. Шевченковский районный суд сегодня проводит подготовительное заседание. Экс-торнадовцев уже признали виновными в похищениях, пытках и убийствах людей на Донбассе.

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Сейчас на скамье подсудимых находятся девять обвиняемых Руслан Онищук, Даниил Ляшук, Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст, Анатолий Пламадяла, Илья Холод, Николай Цукур и Максим Быстрицкий. Их защита уже дважды заявляла отвод судьям, но коллегия отклонила эти отводы.

В нынешнем процессе экс-торнадовцев обвиняются в посягательстве на жизнь правоохранителей и сопротивлении им, незаконном обращении с оружием, массовых беспорядках и бегстве из-под стражи.

Как известно, в августе 2018 года во время этапирования экс-торнадовцев в Лукьяновском СИЗО в Киеве произошли беспорядки и столкновения с конвоирами. Тогда пострадал один правоохранитель. После бунта было сменено руководство СИЗО. Четырем торнадовцам и двум работникам следственного изолятора было объявлено подозрение в организации бунта.