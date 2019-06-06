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Батальйон “Торнадо”: у Києві триває суд у справі екс-бійців
Батальйон «Торнадо»: у Києві триває суд у справі екс-бійців (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n122845-batalyon-tornado-u-kyievi-tryvaie-sud-u-spravi-eks-biyciv-translyaciya.htmlРакурс
Справа батальйону «Торнадо» розглядається в Києві. Шевченківський районний суд сьогодні проводить підготовче засідання. Екс-торнадівців звинуватили у викраденнях, катуваннях і вбивствах людей на Донбасі.
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На лаві підсудних перебувають дев’ятеро обвинувачуваних: Руслан Оніщук, Данило Ляшук, Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Куст, Анатолій Пламадяла, Ілля Холод, Микола Цукур та Максим Бистрицький. Їхній захист заявив відвід одному з суддів. Колегія пішла до нарадчої кімнати.
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