Батальйон “Торнадо”: у Києві триває суд у справі екс-бійців

https://racurs.ua/ua/n122845-batalyon-tornado-u-kyievi-tryvaie-sud-u-spravi-eks-biyciv-translyaciya.html

Ракурс

Справа батальйону «Торнадо» розглядається в Києві. Шевченківський районний суд сьогодні проводить підготовче засідання. Екс-торнадівців звинуватили у викраденнях, катуваннях і вбивствах людей на Донбасі.

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На лаві підсудних перебувають дев’ятеро обвинувачуваних: Руслан Оніщук, Данило Ляшук, Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Куст, Анатолій Пламадяла, Ілля Холод, Микола Цукур та Максим Бистрицький. Їхній захист заявив відвід одному з суддів. Колегія пішла до нарадчої кімнати.