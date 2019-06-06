У Росії дорогу на цвинтар «відремонтували» уламками пам'ятника воїнам Другої світової. Фото: Известия

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У Росії у населеному пункті Фундиково ями на грунтовій дорозі засипали частинами пам’ятника учасникам Другої світової війни (ДСВ).

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Факт наруги над пам’ятником ветеранам війни помітили місцеві жителі. Вони розповіли про це журналістам, пише «Знак».

Адміністрація Фундиково заявляє, що пам’ятник ветеранам війни був списаний. Також голова сільради Денис Барибін стверджує, що дорога викладена не самим пам’ятником, а його основою з-під нього.

Місцеві жителі вже написали колективну скаргу на дії адміністрації населеного пункту. Слідчий комітет РФ доручив обласному підрозділу організувати перевірку за фактом події.

Скандал докотився і до Держдуми Росії. Депутат Вадим Булавін, який є координатором проекту «Історична пам’ять», заявив, що подія має два аспекти: морально-етичний і правовий. Щодо останнього, то дії зі встановлення й перенесення пам’ятника ветеранам війни у Фундиково нібито були узгоджені ще кілька років тому. Він стверджує, що старий постамент був фактично зруйнований, але погодився, що подальше застосування матеріалів від старого монумента — неприпустиме.