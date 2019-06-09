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Ракурс
Начался съезд партии Порошенко «Европейская солидарность». Фото: Информантор

Начался съезд партии Порошенко «Европейская солидарность» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 июн 2019, 11:07
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собралась на плановый съезд.

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Во время встречи Порошенко поднимает вопросы о дальнейших планах и приоритетах политической силы. Порошенко также решил представить первую десятку своей партии.

Как известно, в пятницу Геннадий Москаль (экс-председатель Закарпатской ОГА) написал заявление о выходе из политической партии Блок Петра Порошенко.

Как ранее сообщал «Ракурс», партию Порошенко покинул еще один народный депутат Олег Недава.

Источник: Ракурс


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