В Молдове заблокировали госучреждения, демократы готовят протесты. Фото: Евразия

https://racurs.ua/n122947-v-moldove-zablokirovali-gosuchrejdeniya-demokraty-gotovyat-protesty-foto-video.html

Ракурс

В Молдове заблокировали государственные учреждения, среди которых здания правительства, Генпрокуратуры, нескольких министерств и других учреждений. Вечером были установлены палатки возле зданий.

Loading...

Уже ночью в Кишиневе на площади Великого национального собрания установили сцену и баннер с логотипом «Демократической партии». Ее представители во главе с олигархом Владом Плахотнюком под давлением планируют привезти в столицу бюджетников с Унген и Теленештах. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание NewsMaker.

Госслужащим за несколько дней до этого запретили покидать родные города, чтобы в любой момент они могли выехать на акцию протеста. Бурную реакцию вызвало подписание соглашения о коалиции между проевропейским блоком ACUM и пророссийской «Партией социалистов Молдовы».

Согласно договору, партии разделили должности в правительстве и парламенте и избрали премьер-министром Майю Санду, которая является лидером проевропейской партии «Действие и солидарность».

Однако, Конституционной суд в срочном порядке признал эти решения неконституционными, как и последующие постановления и законы, которые еще не приняты парламентом. В решении суда указано, что все акты парламента от 8 июня считаются недействительными.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Молдове парламент накануне признал страну «захваченным государством».