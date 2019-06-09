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Ракурс
В Молдове заблокировали госучреждения, демократы готовят протесты. Фото: Евразия

В Молдове заблокировали госучреждения, демократы готовят протесты (ФОТО, ВИДЕО)

9 июн 2019, 10:40
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В Молдове заблокировали государственные учреждения, среди которых здания правительства, Генпрокуратуры, нескольких министерств и других учреждений. Вечером были установлены палатки возле зданий.

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Уже ночью в Кишиневе на площади Великого национального собрания установили сцену и баннер с логотипом «Демократической партии». Ее представители во главе с олигархом Владом Плахотнюком под давлением планируют привезти в столицу бюджетников с Унген и Теленештах. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание NewsMaker.

В Кишиневе заблокировали госучреждения. Фото: Европейская правда

Госслужащим за несколько дней до этого запретили покидать родные города, чтобы в любой момент они могли выехать на акцию протеста. Бурную реакцию вызвало подписание соглашения о коалиции между проевропейским блоком ACUM и пророссийской «Партией социалистов Молдовы».

Согласно договору, партии разделили должности в правительстве и парламенте и избрали премьер-министром Майю Санду, которая является лидером проевропейской партии «Действие и солидарность».

Однако, Конституционной суд в срочном порядке признал эти решения неконституционными, как и последующие постановления и законы, которые еще не приняты парламентом. В решении суда указано, что все акты парламента от 8 июня считаются недействительными.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Молдове парламент накануне признал страну «захваченным государством».


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