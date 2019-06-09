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Ракурс
У Молдові заблокували держустанови, демократи готують протести. Фото: Евразия

Молдові заблокували держустанови, демократи готують протести (ФОТО, ВІДЕО)

9 чер 2019, 10:40
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У Молдові заблокували державні установи, серед яких будівлі уряду, Генпрокуратури, декількох міністерств та інших установ. Звечора були встановлені палатки біля будівель.

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Вже вночі у Кишиневі на площі Великих національних зборів встановили сцену та банер з логотипом «Демократичної партії». Її представники на чолі з олігархом Владом Плахотнюком під тиском планують привезти до столиці бюджетників з Унген та Теленешт. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на видання NewsMaker.

У Кишиневі заблокували держустанови. Фото: Європейська правда

Держслужбовцям за кілька днів заборонили покидати рідні міста, щоб у любий момент вони могли виїхати на акцію протестів. Бурхливу реакцію викликало підписання угоди про коаліцію між проєвропейським блоком ACUM та проросійською «Партією соціалістів Молдови».

Згідно з угодою, партії розділили посади в уряді и парламенті та обрали прем'єр міністром Майю Санду, яка є лідером проєвропейської партії «Дія і солідарність».

Однак, Конституційній суд у терміновому порядку визнав ці рішення неконституційними, як і подальші постанови та закони, які ще не ухвалені парламентом. У рішенні суду вказано, що усі акти парламенту від 8 червня вважаються недійсними.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Молдові парламент напередодні визнав країну «захопленою державою».


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