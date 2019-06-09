Ракурсhttps://racurs.ua/
Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности». Фото: Zaxid
Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности»https://racurs.ua/n122951-poroshenko-predstavil-pervuu-desyatku-evropeyskoy-solidarnosti.htmlРакурс
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время съезда своей партии «Европейская солидарность» представил первую десятку.
Loading...
- Первым номером партии стал лидер политической силы Петр Порошенко.
- За ним следует глава Верховной Рады Андрей Парубий.
- Третьим номером является первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.
- К команде Порошенко присоединился командующий десантно-штурмовых войск и ветеран Антитеррористической операции Михаил Забродский.
- Порошенко также представил общественного деятеля, певицу и телеведущую Софию Федину.
- Среди членов «Европейской солидарности» оказался народный депутат от БПП (Блок Петра Порошенко) и уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
- К партии присоединилась начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич.
- Порошенко представил председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Синютку.
- В партию вошел заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
- Замыкает список вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Как ранее сообщал «Ракурс», во время съезда «Европейской солидарности» были названы главные приоритеты политической силы.
Загрузка...