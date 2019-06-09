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Ракурс
Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности». Фото: Zaxid

Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности»

9 июн 2019, 12:56
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Бывший президент Украины Петр Порошенко во время съезда своей партии «Европейская солидарность» представил первую десятку.

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  • Первым номером партии стал лидер политической силы Петр Порошенко.
  • За ним следует глава Верховной Рады Андрей Парубий.
  • Третьим номером является первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.
  • К команде Порошенко присоединился командующий десантно-штурмовых войск и ветеран Антитеррористической операции Михаил Забродский.
  • Порошенко также представил общественного деятеля, певицу и телеведущую Софию Федину.
  • Среди членов «Европейской солидарности» оказался народный депутат от БПП (Блок Петра Порошенко) и уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
  • К партии присоединилась начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич.
  • Порошенко представил председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Синютку.
  • В партию вошел заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
  • Замыкает список вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время съезда «Европейской солидарности» были названы главные приоритеты политической силы.

Источник: Ракурс


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