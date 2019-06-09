У Зеленского представили кандидатов в Раду, среди них гендиректор «1+1». Фото: Znaj

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Ракурс

Политическая партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» представила сегодня список своих кандидатов на внеочередные парламентские выборы.

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На внеочередном съезде партии был представлен список из сотни кандидатов, хотя на сцену пригласили только первую двадцатку.

Первым номером партии стал ее лидер Дмитрий Разумков.

Затем идет представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Третий номер «Слуги народа» Ирина Венедиктова отвечаетв команде Зеленского за судебную реформу.

Далее назвали предпринимателя и основателя волонтерской организации «Народный проект» Давида Арахамию.

Назвали также эксперта по вопросам антикоррупционной политики Галину Янченко.

Следующую пятерку открывает digital-руководитель «Слуги народа» Михаил Федоров.

Также в партию вошел Александр Корниенко.

Представили эксперта по налоговому законодательству Анастасию Красносельскую.

Девятым номером стал гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

В первую десятку также вошел греко-римский солдат Жан Беленюк.

Далее представили эксперта по вопросам образования Сергея Бабака.

Экономиста Владислава Криклия.

Эксперта по вопросам строительства Елену Шуляк.

Правозащитника Дмитрия Наталуху.

Кинопродюсера Есько Елизавету.

Эксперта по топливно-энергетическим вопросам Алексея Оржеля.

Эксперта по вопросам энергетики Андрея Геруса.

Эксперта по медицине врача Михаила Радуцкого.

Эксперта по судебной и правоохранительной системе Дениса Монастырского.

Замыкает двадцатку эксперт по финансам, налогообложения, банковского права Даниил Гетманцев.

Также был объявлен старт процедуры пост-праймериз. Журналисты и общественность в течение месяца смогут изучить список кандидатов и даже попросить кого-то отозвать.