Шахтарі через борги перекрили міжнародну трасу до українсько-польського кордону, фото — Фейсбук М.Волинець

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Шахтарі ДП «Львіввугілля» через борги у понеділок, 10 червня, перекрили дорогу до пункту пропуску на українсько-польському кордоні.

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Міжнародна траса перекрита в селі Комарівка, приблизно 100 осіб люди ходять по пішохідному переході і блокували рух. Про протест, пов’язаний з невиплатою заробітною платою та свавіллям у вугільній галузі, повідомив у Фейсбук голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Гірники вимагають виплатити заборговані зарплати за березень, квітень та травень. Кожні 15 хвилин шахтарі пропускають кілька машин.

Шахти «Степова» та «Межирічанська» зупинили свою роботу. Шахтарі вимагають і врегулювати питання щодо збуту вугілля.

Майже 80 тис. т вугілля зберігається на аварійних складах шахт, 60 тис. т на Центренерго і 20 тис. т на збагачувальній фабриці «Львівська вугільна компанія», — розповів голова первинної профспілкової організації шахти «Межирічанська» Василь Лесняк.

Крім того, Волинець підозрює керівництво вугільної галузі у підготовці рейдерського захоплення ДП «Львіввугілля». Зокрема, йдеться про призначення керівником ДП «Львіввугілля» Сергія Троцька. Його вважають людиною Андрія Венгрина, який контролює Центральну збагачувальну фабрику (ПАТ Львівська вугільна компанія) та шахти «Волиньвугілля».

Заборгованість по заробітній платі працівникам ДП «Львівугілля» сягає понад 280 млн. грн. У середині травня гірники Західної України провели аккцію під Міненерговугілля.