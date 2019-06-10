Обшуки в Криму: окупанти затримали вісьмох осіб

Окупанти сьогодні затримали в Криму вісьмох осіб, фото: Sobkor.net

https://racurs.ua/ua/n122989-obshuky-v-krymu-okupanty-zatrymaly-vismoh-osib.html

Ракурс

В окупованому Криму під час сьогоднішніх обшуків російські силовики затримали вісьмох осіб.

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Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

Обшуки відбувалися в різних регіонах півострова. Так, в Алушті окупанти прийшли до Ельдара Кантемірова, а також до жителів підпорядкованого Алуштинській міськраді села Малоріченське Руслана Нагаєва та села Ізобільне Ленура Халілова.

У селі Малий Маяк Алуштинського району обшуки відбувалися в Руслана Месутова.

У селі Строганівка Сімферопольського району окупанти прийшли до Ескендера Сулейманова.

У місті Білогірськ окупанти проводили обшуки в Різи Омерова та його батька Енвера Омерова. У Білогірському районі — у жителя селища Зуя Айдера Джеппарова.

У ФСБ підтвердили факт обшуків. У прес-службі відомства заявляють, що вони пов’язані зі справою забороненої в Росії міжнародної ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір».

Видання «Крим Реалії» повідомляє про вісьмох затриманих.

Нагадаємо, під час обшуків у Різи Омерова в його дружини, котра перебуває на сьомому місяці вагітності, розпочалися передчасні пологи.

Наразі вона вже перебуває в перетинальному центрі в Сімферополі, де очікує огляду лікарями.