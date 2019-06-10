Окупанти знову проводять обшуки та затримання в Криму, фото: km.ru

https://racurs.ua/ua/n122973-obshuky-rosiyskyh-sylovykiv-sprovokuvaly-peredchasni-pology-v-jytelky-okupovanogo-krymu.html

Ракурс

Російські окупанти знову проводять обшуки та затримання жителів окупованого Криму.

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Цього разу російські силовики прийшли відразу за кількома адресами, повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук спільнота «Кримська солідарність».

Так, у місті Білогірськ обшуки відбуваються в будинку Різи Омерова, сина Енвера Омерова, котрого сьогодні затримали по дорозі на Ростов. Також обшуки відбувається в будинку Енвера Омерова.

Зазначається, що під час обшуків в Різи Омерова, у його дружини, котра перебуває на сьомому місяці вагітності, розпочалися передчасні пологи. Її забрали до пологового будинку.

Крім того, у місті Алушта обшуки відбуваються в Ельдара Кантемірова, у селі Строганівка Сімферопольського району — в Ескендера Сулейманова, (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року), в селі Малий Маяк Алуштинського району — в Месутова Руслана.

Також з’ясовується інформація щодо ситуації в селі Кам’янка Сімферопольського району.

Сулейманова вже затримали то доставили до управління ФСБ в окупованому Сімферополі. Окупанти повідомили, що його справа буде об'єднана зі справою «другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Нагадаємо, наприкінці березня в межах справи «Хізб ут-Тахрір» контрольований Росією Київський районний суд окупованого Сімферополя відправив до СІЗО понад 20 осіб.