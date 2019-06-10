Оккупанты снова проводят обыски и задержания в Крыму, фото: km.ru

https://racurs.ua/n122973-obyski-rossiyskih-silovikov-sprovocirovali-prejdevremennye-rody-u-jitelnicy-okkupirovannogo-kryma.html

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Российские оккупанты снова проводят обыски и задержания жителей оккупированного Крыма.

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На этот раз российские силовики пришли сразу по нескольким адресам, сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщество «Крымская солидарность».

Так, в городе Белогорск обыски происходят в доме Ризы Омерова, сына Энвера Омерова, которого сегодня задержали по дороге на Ростов. Также обыски происходит в доме Энвера Омерова.

Отмечается, что во время обысков у Ризы Омерова, у его жены, которая находится на седьмом месяце беременности, начались преждевременные роды. Ее забрали в роддом.

Кроме того, в городе Алушта обыски происходят у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района — у Эскендера Сулейманова, (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года), в селе Малый Маяк Алуштинского района — у Месутова Руслана.

Также выясняется информация о ситуации в селе Каменка Симферопольского района.

Сулейманова уже задержали то доставили в управление ФСБ в оккупированном Симферополе. Оккупанты сообщили, что его дело будет объединено с делом «второй Симферопольского группы Хизб ут-Тахрир».

Напомним, в конце марта в рамках дела «Хизб ут-Тахрир» контролируемый Россией Киевский районный суд оккупированного Симферополя отправил в СИЗО более 20 человек.