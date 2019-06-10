Боевики сорвали разведения сторон в Станице Луганской, фото — Українські Новини

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Разведение военных сил и средств в Станице Луганской невозможно провести 10 июня, оно может начаться не ранее 16 июня. Об этом заявила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

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В сообщении отмечается, что подразделения ВСУ готовы и уже проводят предварительную подготовку к разведению сил и средств, однако ключевым условием разведения является сохранение режима тишины, которое нарушают боевики.

Разведение сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская» может начаться 16 июня 2019 года только при условии сохранения режима тишины до указанного срока на данном участке, — сообщает СЦКК.

В воскресенье, 9 июня, в Станице Луганской состоялась встреча руководителя украинской стороны Центра с представителями руководящего состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем руководителя миссии Марком Этерингтон.

Украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ об обстановке в районе указанного участка, а также готовности ВСУ к разведению сил и средств только при условии полного обеспечения режима прекращения огня в течение семи суток. Наблюдатели выехали на местность и ознакомились с границами участка разведения.

Украинская сторона продемонстрировала миссии ОБСЕ материалы и фотографии, свидетельствующие о нарушении условий перемирия боевиками, последствия обстрелов позиций ВСУ, которые произошли в течение последних двух суток.

Обстрелы противник, как правило, осуществляет после 21.00, после закрытия КПВВ, — рассказали в украинском представительстве СЦКК.

Напомним, что договоренность о разведении сил и средств в Станице Луганской с 10 июня достигли на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.