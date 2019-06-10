Бойовики зірвали розведення сторін у Станиці Луганській, фото — Українські Новини

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Розведення військових сил і засобів у Станиці Луганській неможливо провести 10 червня, воно може розпочатися не раніше 16 червня. Про це заявила українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК).

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У повідомленні зазначається, що підрозділи ЗСУ готові і вже проводять попередню підготовку до розведення сил і засобів, однак ключовою умовою розведення є збереження режиму тиші, яке порушують бойовики.

Розведення сил і засобів на ділянці № 1 «Станиця Луганська» може розпочатися 16 червня 2019 року тільки за умови збереження режиму тиші до зазначеного терміну на даній ділянці, — повідомляє СЦКК.

У неділю, 9 червня, в Станиці Луганській відбулася зустріч керівника української сторони Центру з представниками керівного складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з заступником керівника місії Марком Етерінгтон.

Українська сторона проінформувала представників СММ ОБСЄ щодо обстановки в районі вказаної ділянки, а також готовності ЗСУ до розведення сил і засобів тільки за умови повного забезпечення режиму припинення вогню впродовж семи діб. Спостерігачі виїхали на місцевість й ознайомилися з межами ділянки розведення.

Українська сторона продемонструвала місії ОБСЄ матеріали та фотографії, які свідчать про порушення умов перемир’я бойовиками, наслідки обстрілів позицій ЗСУ, які відбулися впродовж останніх двох діб.

Обстріли противник зазвичай здійснює після 21.00, після закриття КПВВ, — розповіли в українському представництві СЦКК.

Нагадаємо, що домовленість про розведення сил і засобів у Станиці Луганській з 10 червня досягнули на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.