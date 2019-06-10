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Сергій Скрипаль, фото: The Times

Отруєння Скрипалів: влада Солсбері хоче купити будинок екс-розвідника

10 чер 2019, 09:41
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Влада британського міста Солсбері хоче придбати будинок колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, котрий у березні 2018 року постраждав внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок», яку розпилили на двері його помешкання.

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В такий спосіб влада міста прагне не дати можливості приватним особам перетворити це місце на туристичний об'єкт, повідомляє видання The Sun.

Вже відомо, що Скрипаль не планує повертатися в цей будинок.

Сусіди стурбовані тим, що може статися з власністю, якщо вона буде продана, — зазначає представник міської ради Солсбері Алістер Канінгем. — Якщо будинок буде придбано, то рада простежить, щоб майно використовувалося для житлових цілей.

Отруєння Скрипаля та його дочки Юлії сталося 4 березня 2018 року. Їх знайшли непритомними на лавці біля торгового центру The Maltings й госпіталізували. Також до лікарні потрапили троє поліцейських, котрі контактували зі Скрипалями, один із них опинився в реанімації.

В причетності до отруєння Скрипалів британська влада підозрює співробітників російського ГРУ.

Нагадаємо, для очищення будинку Скрипаля від наслідків застосування «Новичка» британські фахівці загалом витратили 13 тис. годин.


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