Вибори у Казахстані виграє чинний президент Токаєв, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122970-vybory-u-kazahstani-vygraie-chynnyy-prezydent-tokaiev.html

Ракурс

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави, які відбулися 9 червня.

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Токаєв набирає 70,76% голосів. Такі попередні дані озвучив на брифінгу 10 червня заступник голови Центральної виборчої комісії Казахстану Костянтин Петров. За Токаєва проголосували 6,5 млн громадян. Це означає, що другого туру виборів не буде, кандидат від влади переможе вже у першому, набравши понад 50%.

Дострокові вибори були анонсовані тимчасовим очільником, який заявив, що країні «потрібно якнайшвидше обрати постійного президента». Токаєв став в. о. президента після відставки екс-президента Нурсултана Назарбаєва у березні цього року.

Утім, Назарбаєв не пішов з політики і продовжує очолювати Раду безпеки країни, партію «Нур Отан» та входить до Конституційної ради республіки.

Відповідно до конституції Казахстану, обраний президент буде очолювати країну впродовж п’яти років після голосування.

Вибори у країні відбувалися на тлі акцій протесту. У столиці Казахстану Нур-Султані та найбільшому місті країни Алмати за участь у несанкціонованих мітингах затримали близько 500 людей.