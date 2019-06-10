Білоцерківську фільтрувальну станцію відключили, запасу води вистачить на три доби, фото — Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n122969-bilocerkivsku-filtruvalnu-stanciu-vidkluchyly-zapasu-vody-vystachyt-na-try-doby.html

Ракурс

Роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції тимчасово припинили у зв’язку з потраплянням хімікатів у річку Рось.

Loading...

Станція забезпечує водою міста Біла Церква Київської області та Умань Черкаської області, у яких проживає загалом понад 300 тис. людей, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Біла Церква залишилась без води через витік хімікатів до річки Рось. У місті створено запас на одну добу. Людям підвозять воду, крім того, мешканці використовують бювети (колонки). Спеціалісти моніторять якість води у місцях водозабору та водосховищах акваторії ріки Рось.

Людям рекомендували утриматися від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки. Поліцейські Київщини відвідують місця масового відпочинку громадян, розташовані вздовж течії річки у Тетіївському, Володарському, Білоцерківському, Рокитнянському, Богуславському та Таращанському районах. Крім того, правоохоронці спільно із працівниками Косівського водосховища патрулюють територію водойми.

Під час патрулювання акваторії члени груп не виявили слідів хімікатів або мертвих водних біоресурсів. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення водойми поблизу села Збаржівки.

Нагадаємо, що причиною екологічного лиха на Київщині стала ДТП у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. Автомобіль з хімікатами впав у річку Рось, яка протікає кількома областями країни. У притоку Росі потрапила тонна інсектициду «Нуралі B» й хімікат віднесло течією в інші регіони.