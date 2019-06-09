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Гербіциди викрали з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів Вінницької області

Гербіциди, які забруднили річку Рось, були викрадені з сільгосппідприємств Вінниччини — поліція

9 чер 2019, 17:24
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Гербіциди, потрапляння котрих сьогодні в одну з приток річки Рось призвело до масштабного забруднення водойм, були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів Вінницької області.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

В районі села Збаржівка Погребищенського району автомобіль «Мерседес Спринтер» з цими небезпечними речовинами на заокругленій ділянці дороги з’їхав у водойму та перекинувся й загорівся.

Вогонь призвів до розгерметизації ємностей з гербіцидами й потраплянні їх до водойми.

За ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу, поліція відкрила кримінальне провадження. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років.

Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів відкриті кримінальні провадження за ч. 3 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за ці злочини передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років.

Наразі розслідування інциденту триває з метою встановлення кола причетних осіб.

Нагадаємо, у зв’язку з потраплянням до водойм небезпечних речовин у місті Біла Церква Київської області сьогодні о 21.00 буде відключене водопостачання.

Джерело: Ракурс


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