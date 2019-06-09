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Гербициды похитили из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области

Гербициды, которые загрязнили реку Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области — полиция

9 июн 2019, 17:24
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Гербициды, попадание которых сегодня в один из притоков реки Рось привело к масштабному загрязнению водоемов, были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

В районе села Збаржевка Погребищенского района автомобиль «Мерседес Спринтер» с этими опасными веществами на закругленном участке дороги съехал в водоем, перевернулся и загорелся.

Огонь привел к разгерметизации емкостей с гербицидами и попадании их в водоем.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса, полиция открыла уголовное производство. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Расследование инцидента продолжается с целью установления круга причастных лиц.

Напомним, в связи с попаданием в водоемы вредных веществ в городе Белая Церковь Киевской области сегодня в 21.00 будет отключено водоснабжение.

Источник: Ракурс


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