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Ракурс
В Киевской области в реку упала тонна инсектицида. Фото: Sergey Slonitskyi

В Киевской области в реку упала тонна инсектицида

9 июн 2019, 14:06
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В Погребищенском районе произошла экологическая катастрофа. В приток реки «Рось» упал автомобиль, которой перевозил тонну инсектицида «Нурелл Д».

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В результате этой аварии в селе Збаржевка в реке начала массового гибнуть рыба и другие обитатели водоема. Об этом сообщает и. о. председателя Белоцерковской райгосадминистрации Юрий Савчук, передает в Facebook телеканал «Крокус».

Жителей района просят прекратить вылов рыбы, выпас скота и купание в акватории реки «Рось». Ожидается, что инсектициды достигнут Белоцерковщины через 10−12 часов.

Сегодня в 21.00 отключат водоснабжение в городе Белая Церковь. Подачу воды восстановят после проведения исследований воды, однако точной даты не называют.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области из-за ливня прорвало дамбы.

Источник: Ракурс


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