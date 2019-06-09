У Київській області у річку впала тонна інсектициду. Фото: Sergey Slonitskyi

https://racurs.ua/ua/n122953-u-kyyivskiy-oblasti-u-richku-vpala-tonna-insektycydu.html

Ракурс

У Погребищенському районі сталася екологічна катастрофа. У притоку річки «Рось» впав автомобіль, якій перевозив тонну інсектициду «Нурелл Д».

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Внаслідок цієї аварії в селі Збаржівка у річці почала масового гинути риба та інші мешканці водойми. Про це повідомляє в. о. голови Білоцерківської райдержадміністрації Юрій Савчук, передає у Facebookтелеканал «Крокус».

Мешканців району просять припинити вилов риби, випас худоби та купання в акваторії річки «Рось». Очікується, що інсектициди досягнуть Білоцерківщини через 10−12 годин.

Сьогодні о 21.00 відключать водопостачання у місті Біла Церква. Подачу води відновлять після проведення досліджень води, однак точної дати не називають.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області через зливу прорвало дамби.