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Ракурс
У Київській області у річку впала тонна інсектициду. Фото: Sergey Slonitskyi

У Київській області у річку впала тонна інсектициду

9 чер 2019, 14:06
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У Погребищенському районі сталася екологічна катастрофа. У притоку річки «Рось» впав автомобіль, якій перевозив тонну інсектициду «Нурелл Д».

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Внаслідок цієї аварії в селі Збаржівка у річці почала масового гинути риба та інші мешканці водойми. Про це повідомляє в. о. голови Білоцерківської райдержадміністрації Юрій Савчук, передає у Facebookтелеканал «Крокус».

Мешканців району просять припинити вилов риби, випас худоби та купання в акваторії річки «Рось». Очікується, що інсектициди досягнуть Білоцерківщини через 10−12 годин.

Сьогодні о 21.00 відключать водопостачання у місті Біла Церква. Подачу води відновлять після проведення досліджень води, однак точної дати не називають.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області через зливу прорвало дамби.

Джерело: Ракурс


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