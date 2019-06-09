Дослідники виявили взаємозв’язок між поганим сном та нестачею вітамінів і мінералів, фото: Sclipiri

https://racurs.ua/ua/n122958-ucheni-vyyavyly-vzaiemozvyazok-mij-poganym-snom-ta-harchuvannyam.html

Ракурс

Американські дослідники виявили взаємозв'язок між поганим сном та нестачею необхідних вітамінів та мінералів в організмі.

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Про це свідчать результати дослідження, представлені в межах конференції Nutrition 2019, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження базоване на даних Національного обстеження здоров’я і харчування (NHANES), національної репрезентативної вибірки дорослих в США.

Медики рекомендують спати щонайменше сім годин на добу. Учені встановили, що в порівнянні з людьми, котрі дотримувалися цих рекомендацій, особи, що, в середньому, спали менше семи годин, споживали меншу кількість вітамінів A, D і B1, а також магнію, ніацину, кальцію, цинку і фосфору.

Ця робота доповнює все більшу кількість фактів, що пов’язують конкретні споживання поживних речовин з результатами сну, — говорить провідний автор дослідження Чіома Іконте, директор по дієтології в компанії з виробництва дієтичних добавок Pharmavite. — Наші результати показують, що люди з недостатнім сном можуть отримати користь від збільшення споживання цих поживних речовин за допомогою дієти і добавок.

Учені наголошують, що це дослідження є ретроспективним аналізом, а не рандомізованим контрольованим дослідженням, тому не може довести причину і наслідок.

Чи є хронічний короткий сон причиною недостатності поживних речовин, або, навпаки, недостатність поживних речовин викликає короткий час сну, ще належить визначити, — зазначає Іконте. — Щоб продемонструвати причину і наслідок, необхідно клінічне дослідження, в якому вивчається вплив цих поживних речовин на результати сну.

Нагадаємо, нещодавно вчені з’ясували, як здоровий сон впливає на тривалість життя.