Исследователи обнаружили взаимосвязь между плохим сном и нехваткой витаминов и минералов, фото: Sclipiri

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Американские исследователи обнаружили взаимосвязь между плохим сном и недостатком необходимых витаминов и минералов в организме.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные в рамках конференции Nutrition 2019, сообщает издание EurekAlert.

Исследование основывается на данных Национального обследования здоровья и питания (NHANES), национальной репрезентативной выборки взрослых в США.

Медики рекомендуют спать не менее семи часов в сутки. Ученые установили, что по сравнению с людьми, которые придерживались этих рекомендаций, лица, которые в среднем спали менее семи часов, потребляли меньшее количество витаминов A, D и B1, а также магния, ниацина, кальция, цинка и фосфора.

Эта работа дополняет все большее количество фактов, связывающих конкретные потребления питательных веществ с результатами сна, — говорит ведущий автор исследования Чиома Иконте, директор по диетологии в компании по производству диетических добавок Pharmavite. — Наши результаты показывают, что люди с недостаточным сном могут получить пользу от увеличения потребления этих питательных веществ с помощью диеты и добавок.

Ученые подчеркивают, что это исследование является ретроспективным анализом, а не рандомизированным контролируемым исследованием, поэтому не может доказать причину и следствие.

Является ли хронический короткий сон причиной недостаточности питательных веществ, или, наоборот, недостаточность питательных веществ вызывает недостаточное время сна, еще предстоит определить, — отмечает Иконте. — Чтобы продемонстрировать причину и следствие, необходимо клиническое исследование, в котором изучается влияние этих питательных веществ на результаты сна.

Напомним, недавно ученые выяснили, как здоровый сон влияет на продолжительность жизни.