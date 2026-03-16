Новый тип планет открыли ученые

Ученые обнаружили новый класс планет

Новий тип екзопланети (планети за межами нашої Сонячної системи) виявили учені — планету, яка зберігає великі обсяги сірки в глибинах постійного океану магми.

Про це повідомляє прес-служба Оксфордського університету (Велика Британія)

Екзопланета, відома як L 98−59 d, обертається навколо невеликої зірки — червоного карлика L 98−59, розташованого приблизно за 35 світлових років від Землі.

Нещодавні спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) та наземних обсерваторій вказали на щось незвичайне: планета має особливо низьку щільність, зважаючи на її розмір (який приблизно в 1,6 рази перевищує розмір Землі), а її атмосфера містить значні кількості сірководню, — вказано у статті.

Зазначається, що дотепер астрономи віднесли б таку планету до однієї з двох відомих категорій:

або до скелястої «газової карликової» планети з атмосферою з водню;

до багатої на воду планети, що складається з глибоких океанів та льоду.

Але ці нові відкриття показують, що L 98−59 d не відповідає жодному з цих описів — натомість вона, здається, належить до зовсім іншого класу планет, що містять важкі молекули сірки, — наголошується у статті.

За допомогою сучасних комп’ютерних моделювань міжнародна група вчених відтворила історію цієї планети від періоду, що настав одразу після її народження, до сьогодення — загалом майже п’ять мільярдів років.

Прямо пов’язавши телескопічні спостереження з цими детальними фізичними моделями внутрішньої будови планети та її атмосфери, вчені змогли визначити, що саме відбувається в глибинах планети. Результати показують, що:

мантія L 98−59 d, ймовірно, складається з розплавленого силікату (подібного до лави на Землі), а під нею на тисячі кілометрів простягається глобальний магматичний океан;

цей величезний розплавлений резервуар дозволяє планеті зберігати надзвичайно великі обсяги сірки глибоко в її надрах протягом геологічних часів;

магматичний океан також допомагає L 98−59 d утримувати щільну, багату на водень атмосферу, що містить сірковмісні гази, такі як сірководень (H2S). Зазвичай це б з часом втрачалося у космос через рентгенівське випромінювання, яке генерує материнська зірка;

протягом мільярдів років хімічні обміни між її розплавленим внутрішнім шаром та атмосферою сформували те, що сьогодні спостерігають телескопи на L 98−59 d.

Дослідники припускають, що L 98−59 d може бути першим визнаним представником ширшої популяції багатих на газ сірчистих планет, що підтримують довговічні магматичні океани. Якщо це так, то різноманітність світів у нашій галактиці може бути навіть більшою, ніж раніше уявлялося, — наголошується у статті.

Учені вважають, що L 98−59 d, ймовірно, утворилася з дуже великою кількістю летких речовин і колись могла більше нагадувати планету, меншу за Нептун. Протягом мільярдів років вона поступово зменшувалася в розмірах, охолоджуючись і втрачаючи частину своєї атмосфери.

У верхніх шарах її атмосфері виявили діоксид сірки, серед інших сірчистих газів, у верхніх шарах атмосфери L 98−59 d. На думку вчених:

ці гази можуть утворюватися, коли ультрафіолетове випромінювання від материнської зірки запускає хімічні реакції;

водночас розташовний нижче магматичний океан, діє як величезний резервуар для буферизації цих летких газів, накопичуючи та вивільняючи їх протягом мільярдів років після утворення планети;

ця комбінація глибокого зберігання летких речовин у її надрах та атмосферної хімії, зумовленої ультрафіолетом, пояснює примітні властивості планети.