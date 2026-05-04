Объект HH 111, фото: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini

Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував кілька космічних «світлових мечів», що викликають аналогії з символом популярної голівудської саги «Зоряні війни».

Відповідні фото сьогодні, 4 травня, опубліковані на Instagram-сторінці «Хаббла».

Насправді це молоді зоряні струмені, які на надзвичайно високих швидкостях стикаються з сусіднім газом і пилом, — вказано в описі фото.

Такі енергійні зіткнення називають об'єктами Гербіга-Аро — це яскраві ділянки туманності поруч із новонародженою зорею, які виникають, коли викинутий зорею вузький струмінь газу на швидкості в кілька сотень кілометрів на секунду зіштовхується з газово-пиловою хмарою, що оточує зорю.

На опублікованих фото показані об'єкти HH 24 (розташований за 1,4 тис. світлових років від Землі) та HH 111 (відстань близько 1,3 тис. світлових років від нашої планети).