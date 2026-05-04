Объект HH 111, фото: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini

Пробуждение силы — «Хаббл» зафиксировал «световые мечи» в далеком космосе

4 мая 2026, 19:37
Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував кілька космічних «світлових мечів», що викликають аналогії з символом популярної голівудської саги «Зоряні війни».

Відповідні фото сьогодні, 4 травня, опубліковані на Instagram-сторінці «Хаббла».

Насправді це молоді зоряні струмені, які на надзвичайно високих швидкостях стикаються з сусіднім газом і пилом, — вказано в описі фото.

Такі енергійні зіткнення називають об'єктами Гербіга-Аро — це яскраві ділянки туманності поруч із новонародженою зорею, які виникають, коли викинутий зорею вузький струмінь газу на швидкості в кілька сотень кілометрів на секунду зіштовхується з газово-пиловою хмарою, що оточує зорю.

На опублікованих фото показані об'єкти HH 24 (розташований за 1,4 тис. світлових років від Землі) та HH 111 (відстань близько 1,3 тис. світлових років від нашої планети).

На цих знімках HH 24 та HH 111 сяють крізь пилові «плащі», схожі на мантії джедаїв, — зауважують в описі фото.

HH 24 – хмарна ділянка космосу світиться помаранчевим світлом струменя, що простягається по діагоналі зображення. (NASA та ESA; Джерело: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)/Hubble-Europe (ESA) Collaboration, D. Padgett (GSFC), T. Megeath (University of Toledo), and B. Reipurth (University of Hawaii))

HH 111 – червонуватий серпанок газу та пилу пронизує діагональна синя нитка на чорному тлі космосу. Джерело: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini

Источник: Ракурс


