Рекордно плоский космический взрыв зафиксировали ученые, фото: Phil Drury, University of Sheffield

https://racurs.ua/n181533-samyy-neobychnyy-vzryv-za-vremya-nabludeniy-kosmosa-zafiksirovali-uchenye-infografika.html

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Астрономи на відстані 180 млн світлових років від Землі зафіксували вибух, що кидає виклик нашому теперішньому уявленню про вибухи в космосі — він виявилися набагато «плоскішими», ніж будь-коли вважалося можливим.

Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Університету Шеффілда (Велика Британія).

Очікується, що вибухи майже завжди будуть сферичними, оскільки самі зірки сферичні, але цей вибух є найплоскішим із тих, що коли-небудь бачили, — наголошується у статті.

Цей вибух охопив простір розміром з нашу Сонячну систему, частина його форми схожа на надзвичайно плаский диск.

Спостережуваний вибух був яскравим швидким синім оптичним перехідним процесом (FBOT) — надзвичайно рідкісним класом вибухів, який набагато рідше зустрічається, ніж інші вибухи, такі як наднові. Перший яскравий FBOT був виявлений у 2018 році та отримав прізвисько «корова», — зазначають учені.

Досі незрозуміло, як відбуваються яскраві вибухи FBOT, тож учені сподіваються, що нові дослідження проллють світло на це питання.

Дуже мало відомо про вибухи FBOT — вони просто не поводяться так, як повинні вибухати зірки, вони надто яскраві та еволюціонують занадто швидко. Простіше кажучи, вони дивні, і це нове спостереження робить їх ще дивнішими, — наголошують дослідники.

Наразі в учених є кілька пояснень такої асферичності цього вибуху:

задіяні зірки, можливо, створили диск безпосередньо перед смертю;

це можуть бути невдалі наднові, коли ядро ​​зірки колапсує у чорну діру або нейтронну зірку, яка потім «з'їдає" решту зірки.

Те, що ми зараз точно знаємо, так це те, що зареєстровані рівні асиметрії є ключовою частиною розуміння цих таємничих вибухів, і це кидає виклик нашим упередженням про те, як зірки можуть вибухати у Всесвіті, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert