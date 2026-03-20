Галактика «Черный глаз», фото: NASA

Удивительный снимок космического «Черного глаза» сделал «Хаббл» (ФОТО)

20 мар 2026, 19:56
Астрономи поєднали знімки галактики «Чорне око», також відомої як M64, зроблені космічними телескопами «Хаббл» та «Джеймс Вебб», щоб отримати детальне фото.

Про це повідомляється на сторінці «Хаббла» в Instagram.

Зазначається, що внутрішній рух M64 є дивним: газ у зовнішніх областях цієї спіральної галактики обертається в протилежному напрямку порівняно з газом і зірками у її внутрішніх областях — ця дивна поведінка може бути результатом злиття двох галактик з різними напрямками обертання понад мільярд років тому.

Астрономи використовували «Хаббл» та «Вебб» для вивчення цієї галактики, частково щоб дізнатися більше про утворення зірок у сусідніх галактиках. Хоча M64 розташована на відстані близько 17 млн світлових років від нас, це відносно близько в космічному масштабі.

Масивна спіральна галактика світиться жовтим ядром, оточеним рукавами, наповненими оранжево-коричневим пилом та рожевими й блакитними плямами зореутворення. Оточена серпанком темного пилу, галактика сяє на тлі чорного космосу, усіяного кількома зірками. Джерело: NASA, CSA, ESA, F. Belfiore (European Southern Observatory – Germany), J. Lee (Space Telescope Science Institute), A. Leroy (The Ohio State University), and D. Thilker (The Johns Hopkins University); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

