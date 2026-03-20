Дивовижний знімок космічного «Чорного ока» зробив «Хаббл» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212755-dyvovyjnyy-znimok-kosmichnogo-chornogo-oka-zrobyv-habbl-foto.htmlРакурс
Астрономи поєднали знімки галактики «Чорне око», також відомої як M64, зроблені космічними телескопами «Хаббл» та «Джеймс Вебб», щоб отримати детальне фото.
Про це повідомляється на сторінці «Хаббла» в Instagram.
Зазначається, що внутрішній рух M64 є дивним: газ у зовнішніх областях цієї спіральної галактики обертається в протилежному напрямку порівняно з газом і зірками у її внутрішніх областях — ця дивна поведінка може бути результатом злиття двох галактик з різними напрямками обертання понад мільярд років тому.
Астрономи використовували «Хаббл» та «Вебб» для вивчення цієї галактики, частково щоб дізнатися більше про утворення зірок у сусідніх галактиках. Хоча M64 розташована на відстані близько 17 млн світлових років від нас, це відносно близько в космічному масштабі.